Петербург возглавил рейтинг городов, в которые туристы возвращаются снова

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что Петербург оказался в рейтинге городов, куда туристы возвращаются снова и снова. Об этом сообщает Tvil.ru.
Как оказалось, около 30% опрошенных постоянно возвращаются в Северную столицу. На втором месте – Сочи. А третье место занял Севастополь.
Также 6% россиян готовы снова приехать в Москву. В топ-10 вошли Барнаул, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.
Ранее мы сообщали о том, что студенты факультета политологии СПбГУ просят перевестись на "дистанционку".
Фото:Piter.TV
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