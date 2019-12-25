Петербург возглавил рейтинг городов, в которые туристы возвращаются снова

На втором месте оказался Сочи, а на третьем – Севастополь.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что Петербург оказался в рейтинге городов, куда туристы возвращаются снова и снова. Об этом сообщает Tvil.ru.

Как оказалось, около 30% опрошенных постоянно возвращаются в Северную столицу. На втором месте – Сочи. А третье место занял Севастополь.

Также 6% россиян готовы снова приехать в Москву. В топ-10 вошли Барнаул, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Ранее мы сообщали о том, что студенты факультета политологии СПбГУ просят перевестись на "дистанционку".

Фото:Piter.TV