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В Петербурге начали принимать заявления по "гаражной амнистии"
Сегодня, 9:24
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В Петербурге начали принимать заявления по "гаражной амнистии"

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Заявления будут рассматриваться в течение 30 дней.

Комитет имущественных отношений Петербурга начал принимать заявления владельцев гаражей на предоставление им в собственность земельных участков под гаражами. Об этом 1-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Дело в том, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон о "гаражной амнистии". КИО будет рассматривать заявления в течение 30 дней. Форма заявлений и документы разнятся в зависимости от того, есть ли у участка кадастровый номер или нет. 

В Комитете обратили внимание на ряд правил, которые являются обязательными, чтобы получить участок в собственность:

  • гараж должен быть возведен до 31 декабря 2004-го года и должен быть объектом капитального строительства.
  • гараж не должен быть признан самовольной постройкой.

Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте Комитета.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие еще законы вступили в силу в России с 1 сентября. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: гаражная амнистия, земельный участок
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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