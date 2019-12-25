В Петербурге начали принимать заявления по "гаражной амнистии"

Заявления будут рассматриваться в течение 30 дней.

Комитет имущественных отношений Петербурга начал принимать заявления владельцев гаражей на предоставление им в собственность земельных участков под гаражами. Об этом 1-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Дело в том, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон о "гаражной амнистии". КИО будет рассматривать заявления в течение 30 дней. Форма заявлений и документы разнятся в зависимости от того, есть ли у участка кадастровый номер или нет.

В Комитете обратили внимание на ряд правил, которые являются обязательными, чтобы получить участок в собственность:

гараж должен быть возведен до 31 декабря 2004-го года и должен быть объектом капитального строительства.

гараж не должен быть признан самовольной постройкой.

Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте Комитета.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие еще законы вступили в силу в России с 1 сентября.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области