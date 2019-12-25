В Петербурге начали принимать заявления по "гаражной амнистии"

Комитет имущественных отношений Петербурга начал принимать заявления владельцев гаражей на предоставление им в собственность земельных участков под гаражами. Об этом 1-го сентября сообщила пресс-служба ведомства.
Дело в том, что с 1 сентября вступил в силу федеральный закон о "гаражной амнистии". КИО будет рассматривать заявления в течение 30 дней. Форма заявлений и документы разнятся в зависимости от того, есть ли у участка кадастровый номер или нет.
В Комитете обратили внимание на ряд правил, которые являются обязательными, чтобы получить участок в собственность:
- гараж должен быть возведен до 31 декабря 2004-го года и должен быть объектом капитального строительства.
- гараж не должен быть признан самовольной постройкой.
Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте Комитета.
Ранее Piter.TV рассказал о том, какие еще законы вступили в силу в России с 1 сентября.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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