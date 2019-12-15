В Петербурге стартовал хоккейный мачт между сборными России и Финляндии

Игра проходит на "Газпром Арене".

Сегодня, 15 декабря, в 16:00 стартовал матч в рамках Кубка Первого канала между сборными по хоккею России и Финляндии.

За российскую команду с первых минут вышли вратарь Сорокин. В состав команды также вошли Нестеров – Войнов, Григоренко –Шипачев – Капризов; Миронов – Ожиганов, Кузьменко – В.А. Ткачев — Бурдасов; Лямкин – Марченко, В. Э. Ткачев – Якимов –Сошников; Дронов, Слепышев – Карнаухов – Кетов, Семенов.

Ранее Piter.TV сообщал, что на "Газпром Арене" перед хоккейным матчем Россия – Финляндия "ожили" портреты.

Видео: Piter.TV