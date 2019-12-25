В Петербурге стало меньше мигрантов почти на четверть

Число иностранцев в Петербурге заметно сократилось за год.

Количество мигрантов, поставленных на учет в Санкт-Петербурге, снизилось на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом число снятых с регистрации иностранцев выросло более чем на 20%. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге зафиксировано сокращение числа иностранных граждан и лиц без гражданства, стоящих на миграционном учете. По данным первого заместителя прокурора города Виктора Винецкого, показатель уменьшился на 24% с начала года.

Одновременно на 20,2% увеличилось количество мигрантов, снятых с учета. Также отмечено снижение числа разрешений на временное проживание и видов на жительство. Согласно докладу прокуратуры, иностранцы совершили около 2 тыс. преступлений на территории города с начала 2025 года. Правоохранительные органы проводят регулярные профилактические мероприятия и проверки, направленные на выявление фактов незаконного пребывания мигрантов.

Усиление контроля за миграционными процессами названо одной из приоритетных задач полиции и прокуратуры. В городе реализуется проект, включающий комплекс мер для повышения эффективности миграционной политики и предотвращения правонарушений со стороны иностранных граждан.

Фото: Piter.TV