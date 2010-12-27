В Петербурге стало больше электромобилей

Сейчас в Северной столице числится 73 электромобиля.

По состоянию на 1 июля 2018 года числится 73 электромобиля, подсчитали в агентстве "Автостат". В 2017 году в городе насчитывалось 47 таких машин.

Рекордное количество электромобилей зафиксировано в Приморском крае - 586 машин с электромотором. В Москве насчитали 369 машин, в Хабаровском крае - 244, в Краснодарском крае — 190, в Иркутской области — 146, в Амурской области — 113, а в Московской области насчитали 98 электромобилей.

В общей сложности в России насчитывается 2,5 тысячи электромобилей. Более 70% из них — это Nissan Leaf (1,8 тыс. единиц). Далее по многочисленности следуют Mitsubishi i-MiEV (294) и Tesla Model S (202).