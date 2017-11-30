Противоминный корабль нового поколения "Иван Антонов" выйдет на воду в Петербурге

Судно "Иван Антонов" выйдет на воду в полной готовности днем 25 апреля.

В Санкт-Петербурге на воду выйдет противоминный корабль ВМФ нового поколения "Иван Антонов". Об этом сообщает РИА Новости. По данным информационного агентства, объект спустят на воду на территории Средне-Невского судостроительного завода.

Днем 25 апреля производство проведет торжественную церемонию в честь начала служебного пути "Ивана Антонова". Отметим, что наименование судно получило в память о снайпере, участнике ВОВ и Герое Советского Союза. Корабль создан для поиска и уничтожения подводных мин противника. Его оснащение позволяет оставаться на безопасном расстоянии и держать дистанцию от вражеских судов.

Известно, что ходовые испытания начнутся осенью 2018 года, а передача владельцу намечена на конец года.

Фото: Piter.tv