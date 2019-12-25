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В Петербурге спрос на валенки вырос в 5 раз из-за холодной зимы
Сегодня, 14:36
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге спрос на валенки вырос в 5 раз из-за холодной зимы

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Эксперты известного маркетплейса также отметили двукратный рост спроса на традиционные русские пуховые платки и шали.

Петербуржцы стали активно скупать валенки и пуховики из-за холодной и снежной зимы, сообщили в пресс-службе Wildberries. 

Также за год значительно выросла популярность российских национальных теплых товаров. С 1 по 20 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок в штуках выросли в 5 раз, а галош приобрели в 1,8 раза больше. 

Петербуржцы также чаще покупали шапки-ушанки – рост продаж в штуках составил 4 раза год к году. Наибольше популярностью у россиянок стали пользоваться эко-шубы из искусственного меха, их в декабре 2 раза больше, чем шуб из натурального меха. 

Фото: Pexels

Теги: валенки, петербург, холодная зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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