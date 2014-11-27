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В Петербурге вырос спрос на финские визы в первый день смягчения ограничений
Сегодня, 21:43
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В Петербурге вырос спрос на финские визы в первый день смягчения ограничений

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Только 1 октября принято около 500 заявлений на выдачу визы.

В первый день смягчения ограничений спрос на финские визы среди петербуржцев вырос в пять раз. Об этом 78.ru рассказала пресс-секретарь Генконсульства Финляндии в Петербурге Элина Саарилахти. 

Только 1 октября Генконсульство приняло около 500 заявлений на выдачу визы. Однако спрос, отметила Саарилахти, ещё не вернулся к допандемийному уровню. 

Ранее визовый центр работал три дня в неделю, сотрудники принимали в среднем по 100 заявлений в день. В настоящий момент центр работает с понедельника по пятницу. 

Напомним, Финляндия с 1 октября расширила выдачу виз россиянам. Речь идет об иностранцах, которые отправляются в деловую поездку и обладателях просроченных мультивиз.

Фото: pexels.com

Теги: визы, спрос, финляндия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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