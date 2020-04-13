В Петербурге за месяц спрос на доставку продуктов вырос в 12 раз

Средний вес доставки – 50-60 килограммов.

За месяц спрос на доставку продуктов по квартирам в Петербурге вырос в 12 раз. Специалисты сервиса доставки товаров рассказали об изменениях в работе после ввода режима самоизоляции. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Представители сервиса доставки рассказали, что им пришлось увеличить штат вдвое, но даже этого уже недостаточно. При этом ранее вес доставки продуктов, в среднем, составлял 20 килограммов, то сейчас это 50-60.

При этом специалисты уверены, что даже после отмены режима самоизоляции спад на доставку продуктов составит не более 30%.

В Петербурге служба доставки набирает сотрудников из закрытых кафе и магазинов.

Фото: Piter.TV