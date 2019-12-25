В Петербурге спасли кота, просидевшего на дереве двое суток

Животное забралось на высоту примерно шестого этажа.

Вечером 9 апреля во Фрунзенском районе Петербурга спасли кота, который двое суток просидел на тополе. Об этом сообщила сотрудница службы спасения животных "Кошкиспас" Татьяна Скородумова на своей странице "ВКонтакте".

Кота обнаружили на ветках дерева на Боровой улице. Он забрался на высоту примерно шестого этажа. Спасатели потратили несколько часов, чтобы добраться до животного. Под деревом растянули тент на случай падения хвостатого. В результате кота удалось спустить на землю, его передали хозяину.

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Фото: ВКонтакте / Татьяна Скородумова