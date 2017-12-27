В Петербурге спасли двух хищных птиц из Красной Книги

В конце декабря минувшего года петербуржцы спасли подорлика и филина, которые включены в Красную Книгу

В декабре 2017 года двух птиц спасли бдительные жители Санкт-Петербурга: малого подорлика и филина. Обе птицы включены в Красную Книгу России, говорится в сообщении в пресс-службе Смольного.

Малого подорлика граждане подобрали на газоне у жилого дома. Прежде, как сообщают зоозащитники, злоумышленники пытались продать птицу через сайт бесплатных объявлений.

О филине, которого пыталась заклевать стая ворон, сообщение от граждан поступило через телефон экстренных служб 112. Сотрудники МЧС спасли его от ворон, когда он безуспешно отбивался от них в воде недалеко от берега Финского Залива. К приезду спасателей вороны сбили хищника с дерева на мелководье, и он уже начинал тонуть.

Отметим, птицы были переданы под наблюдение ветеринаров. Обе птицы ослаблены, но их жизни уже ничего не угрожает.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в настоящее направил в Росприроднадзор сообщение о спасенных краснокнижных птицах для согласования их дальнейшей судьбы.

Фото: официальный сайт администрации Санкт-Петербурга