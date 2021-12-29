В Петербурге создают картину "Миллион алых роз" для Аллы Пугачевой

Петербургская художница Валерия Лошак решила создать для Аллы Пугачевой большую картину "Миллион алых роз" к юбилею знаменитой песни – в этом году ей исполняется 40 лет. Песня была выпущена фирмой "Мелодия" на миньоне вместе с композицией "Возвращение" в 1982 году.
Присоединиться к созданию большого подарка может любой желающий рамках проекта "Рисуем вместе", сообщила Лошак в своем Instagram и выразила надежду, что подарок получится вручить Алле Пугачевой лично.
Картина создается в именной студии художницы, свои розы уже нарисовали дети, занимающиеся в студии.
Напомним, художница попала в Книгу рекордов Гиннесса, сваляв самый большой в мире валенок.
Фото: Валерия Лошак / Instagram
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