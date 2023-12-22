Проект представили активисты молодежного пространства "‎ПРОСТО".

В Петербурге создали видеокурс об особенностях общения с людьми с ОВЗ. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

Пользователям расскажут, как коммуницировать со слабослышащими, незрячими и людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Здесь можно проверить свои знания по этике общения. Обучение бесплатное и доступно всем желающим.

Проект создали активисты молодежного пространства "‎ПРОСТО" при поддержке "Росмолодежь.Гранты".

Ранее мы рассказывали, какую поддержку оказывают петербургским инвалидам.

Фото: Pxhere