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В Петербурге создали видеокурс об особенностях общения с людьми с ОВЗ
Сегодня, 10:10
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В Петербурге создали видеокурс об особенностях общения с людьми с ОВЗ

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Проект представили активисты молодежного пространства "‎ПРОСТО".

В Петербурге создали видеокурс об особенностях общения с людьми с ОВЗ. Об этом сообщили в tg-канале правительства города. 

Пользователям расскажут, как коммуницировать со слабослышащими, незрячими и людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Здесь можно проверить свои знания по этике общения. Обучение бесплатное и доступно всем желающим.

Проект создали активисты молодежного пространства "‎ПРОСТО" при поддержке "Росмолодежь.Гранты".

Ранее мы рассказывали, какую поддержку оказывают петербургским инвалидам.

Фото: Pxhere

Теги: бесплатный курс, курс по коммуникации, люди с овз
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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