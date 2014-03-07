В прошлом году в Невском районе 186 человек с ограниченными возможностями здоровья нашли работу

Специалисты готовят подростков-инвалидов к самостоятельной жизни, обучая их бытовым и творческим навыкам.

За год Центр социальной реабилитации Невского района помог трудоустроиться почти 200 людям, имеющим инвалидность. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 6 марта.

Основные направления центра - реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и помощь с трудоустройством. Здесь помогают не только взрослым посетителям, но и выпускникам коррекционных школ. Сотрудники обучают детей бытовым навыкам, занимаются с подростками творчеством.

Каждый день в организацию обращаются более 100 нуждающихся в помощи людей. Реабилитацию проходят более 300 граждан.

Как отмечает градоначальник Северной столицы, такие центры есть во всех районах, кроме Курортного. На данный момент решают вопрос об открытии реабилитационных учреждений в Зеленогорске и Сестрорецке.

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