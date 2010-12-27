В Петербурге появится центр организации социального обслуживания

Губернатор считает, что после 40 лет необходимо постоянно мониторить здоровье каждого петербуржца.

Правительство Санкт-Петербурга на заседании утвердило "дорожную карту" по созданию комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста на 2019-2021 годы. Об этом сообщают городские СМИ.

Вопросы повышения качества оказания социальных услуг и медицинской помощи гражданам пожилого возраста находятся в центре внимания правительства Санкт-Петербурга.



Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике

Такие карты должны будут улучшать качество жизни пожилых людей. Для них в городе создадут единый центр, где можно будет узнать о медицинских и социальных услугах в Петербурге или просто получить помощь. Также в Северной столице планируют обустроить геронтологический цент. Геронтология как наука возникла около века назад, она изучает биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним (омоложение).

Актуальный план разработан для того, чтобы ни один человек не выпал из поля зрения города. Необходимо организовать постоянный мониторинг здоровья жителей Санкт-Петербурга, особенно тех, кто перешагнул 40-летний рубеж Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее министр здравоохранения РФ озвучила план развития медицины на 30 лет.

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