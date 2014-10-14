Два архива Петербурга переедут в новый комплекс на Заневском проспекте

Стало известно, по каким причинам потребовалось новое здание.

На Заневском проспекте в Красногвардейском районе планируют построить новый комплекс для хранения документов Центрального государственного исторического архива Петербурга и Центрального государственного архива литературы и искусства города.

Сегодня оба архива нуждаются в новых площадях, чтобы соблюсти требования по хранению документов, пишет "Петербургский дневник". На данный момент в коллекции исторического архива около 2 млн дел о деятельности различных учреждений, организаций и промышленных предприятий Петербурга дореволюционного периода, начиная с первой половины XVIII века. Одно дело считается уникальным.

Комплекс будет оснащен всем необходимым оборудованием для обеспечения сохранности и установленных режимов хранения документов, в том числе противопожарный, охранный, температурно-влажностный. Протяженность архивных полок увеличится с 16,6 км до 22,5 км. Появятся два современных читальных зала на 38 и 28 мест, а также читальный зал в научной библиотеке архива, два выставочных зала и конференц-зал. Таким образом, удастся улучшить условия для работы и сотрудников архива, и посетителей. Роман Киселев, директор Центрального государственного исторического архива Петербурга.

В архиве литературы и искусства Петербурге около 340 тысяч единиц хранения. На данный момент он располагается на Шпалерной. Пока неизвестно, будет ли он функционировать в дальнейшем после переезда.

Новый комплекс планируют построить к осени 2024 года.

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