В Петербурге создадут мемориал на месте аварийной посадки Ту-124 на Неву

Он будет посвящен пилотам Виктору Мостовому и Василию Чеченеву, которые 60 лет назад совершили аварийную посадку на Неву с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

На месте аварийной посадки Ту-124 на Неву в 1963 году появится мемориал. Об этом ТАСС рассказала автор концепции мемориала, искусствовед Любовь Елизаветина.

На месте будущего мемориала уже установили и освятили закладной камень. Памятник должен появиться в течение ближайшего года на набережной рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Мемориал будет состоять из фрагментов настоящего лайнера. Он будет посвящен пилотам Виктору Мостовому и Василию Чеченеву, которые 60 лет назад совершили аварийную посадку на Неву с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

В 1963 году у пассажирского самолёта, направлявшегося из Таллина в Москву, заклинило переднюю опору шасси. Приземлиться в Эстонии было невозможно из-за тумана, пилотов перенаправили на запасной аэродром в Ленинграде, однако прямо над городом у Ту-124 отказали оба двигателя. Экипаж принял решение посадить самолёт на Неву и успешно сделал это.

В июле в Петербурге в больнице № 2 открыли мемориальный комплекс подвигу врачей. Мемориал состоит из пяти композиций, в его центре – изображение совершенного человека Леонардо да Винчи, символа здоровья и гармонии. У входа в мемориал – стела с барельефом, на котором изображены доктора. Как утверждает автор Вячеслав Бухаев, прототипами стали конкретные врачи больницы №2.

Фото: citywalls