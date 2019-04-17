В Петербурге появится кластер по энергетическому машиностроению

Площадка позволит заводам объединяться, а не конкурировать.

В Петербурге планируется создать кластер по энергетическому машиностроению, предусматривающий меры поддержки для своих участников. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров после встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Мантуров отметил, что кластер "напрашивается" в связи с существованием Невского и Кировского заводов, завода "Силовые машины", к совместной работе предприятий в дальнейшем могут подключить и "Газпром". Городу, отметил министр, нужно ставить задачи по созданию и развитию среднего и тяжелого трубостроения. Беглов же подчеркнул, что кластер позволит заводам не конкурировать, а складывать компетенции и совместно создавать продукт.

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