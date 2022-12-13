За 20 млрд рублей построят центр машиностроения и логистики в Колпино

Общая площадь центра составит 25 гектаров.

Стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) построит новый центр машиностроения и логистики в промзоне "Ижорские заводы" в Колпино. Об этом 16 января пишет "Деловой Петербург".

Общая площадь центра составит 25 гектаров. В течение 10 лет построят производство отечественных комплектующих для судостроения. Предполагается, что продукция центра будет поступать на верфи Петербурга. В проект вложат 20 млрд рублей инвестиций, центр создаст 1,5 тысячи рабочих мест.

Ранее в Петербурге отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой. Пострадавшую отпустили после оказания медицинской помощи.

Фото: Piter.tv

