В Петербурге отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой

Пострадавшую отпустили после оказания медицинской помощи.

В Красногвардейском районе Петербурга несовершеннолетняя обвинила отчима в избиении металлической палкой.

Как стало известно Piter.tv, утром 15 января в больницу поступила 16-летняя девочка с ушибами мягких тканей головы, рук и ног. Как она рассказала, её избил отчим металлической палкой.

Пострадавшую отпустили после оказания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

На выходных в коммуналке на Лесном проспекте мужчина ранил ножом двух сожительниц.

Фото: Piter.tv