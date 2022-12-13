В Петербурге отчим избил 16-летнюю падчерицу металлической палкой

В Красногвардейском районе Петербурга несовершеннолетняя обвинила отчима в избиении металлической палкой.
Как стало известно Piter.tv, утром 15 января в больницу поступила 16-летняя девочка с ушибами мягких тканей головы, рук и ног. Как она рассказала, её избил отчим металлической палкой.
Пострадавшую отпустили после оказания медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.
На выходных в коммуналке на Лесном проспекте мужчина ранил ножом двух сожительниц.
Фото: Piter.tv
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