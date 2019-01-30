В Петербурге создадут кадровый резерв управленцев

Для обучения специалистов будет создан Корпоративный университет.

В четверг, 29 октября, в Петербурге прошло заседание Кадрового совета при губернатора города. Александр Беглов отметил, что государственные служащие должны постоянно совершенствоваться, передала пресс-служба Смольного.

Участники заседания обсудили, как можно повысить эффективность системы профессионального развития госслужащих. Одним из способом является реализация проекта "Корпоративный университет Санкт-Петербурга". Он станет будущей кузницей современных управленческих кадров.

Необходимо внимательно следить за всеми вызовами и оперативно на них реагировать. Квалифицированные и всесторонне подготовленные кадры – были и будут всегда главным богатством на госслужбе. заявил Беглов.

Ранее губернатор впервые поделился впечатлением от работы на самоизоляции.

Фото: Piter.TV