Сотрудника "Билайн" из Петербурга наказали за "слитые" данные клиентов

За вознаграждение мужчина согласился детализировать звонки клиента неустановленному лицу.

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор горожанину Александру Бородулину, работавшему в офисе "Билайн". Мужчину наказали за три эпизода нарушения тайны переписки, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в период с 12 марта по 13 апреля этого года Бородулин, находясь в офисе компании "ВымпелКом" на проспекте Художников, согласился передать неустановленному лицу данные конкретного абонента. Мужчина воспользовался своим служебным положением и доступу к персональным данным, являющимися охраняемой тайной. Известно, что "слить" данные сотрудник мобильного оператора согласился за денежное вознаграждение: к 31 марта подсудимый сделал детализацию телефонных соединений одного человека, совершенных в марте. В документе также были указаны время, дата, продолжительность и количество переданной и полученной информации. Готовое телефонное "досье" мужчина отправил заказчику по почте.

Также Бородулин совершил два аналогичных преступления, изготовив похожие детализации звонков того же абонента за период с декабря 2019 по конец февраля 2020 года и еще одного клиента за период с января по апрель 2020 года.

Бородулин вину полностью признал. Суд назначил мужчине 180 часов обязательных работ.

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