Псевдогадалки обманули пенсионеров из Петербурга и области на 1,6 млн рублей

Предполагаемые мошенницы являются родственниками.

Пятеро пенсионеров лишились более 1,5 млн рублей из-за псевдогадалки и ее соучастников. Полицейские задержали подозреваемых в Волхове, однако преступники обманывали граждан не только в области, но и Петербурге. Об этом 28-го декабря сообщила пресс-служба территориального ГУ МВД.

По версии полиции, злоумышленники втирались в доверие, как правило, пенсионеров, под предлогом снятия порчи, гадания, обмена денежных средств и других способов. Самым популярным из них было снятие порчи. Старшая выполняла роль "гадалки", ее молодая соучастница – роль "помощника гадалки", а мужчина был у них водителем. Женщины поднимались с потерпевшими в квартиру, где проводили "обряд", используя все наличные деньги клиентки, находящиеся в доме. Затем злоумышленницы подменяли настоящие деньги на обрезки газет или фальшивые и скрывались.

На данный момент полиция установила причастность группы к 5 подобным мошенничествам, которые были совершены в ноябре-декабре 2020-го года в Киришах, Волхове, Петергофе, Ломоносове и Кронштадте. Ущерб варьировался от 145 до 550 тыс. рублей. Потерпевшими стали женщины в возрасте от 79 до 91 года, одна из них является жительницей блокадного Ленинграда.

Задержанные являются родственниками и представителями кочевого народа. На данный момент удалось поймать мать и дочь 55 и 35 лет. Мужчина, который выполнял роль водителя, разыскивается.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Мошенничество".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что уходящий от погони автомобилист столкнулся с полицейской машиной.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО