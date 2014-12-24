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В Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии обнаружили гранату
Сегодня, 9:12
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В Петербурге сотрудники ОМОН Росгвардии обнаружили гранату

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Оказалось, что пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен войны не представляет опасности.

Накануне днем, 10 марта, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Калининскому району прибыл к дому 59 по Полюстровскому проспекту, где работники одного из предприятий обнаружили лежащий на газоне предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Росгвардейцы сообщили в центр оперативного управления территориального отдела и обеспечили охрану места происшествия. Полицейские накрыли подозрительный предмет локализатором взрыва "Фонтан".

На место прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион", обследовали находку и сообщили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времён Великой Отечественной войны, который не представляет опасности. Его вывезли для утилизации. 

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: граната, омон, петербург, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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