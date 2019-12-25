В Петербурге сотрудники ФСБ задержали адвоката за мошенничество

Задержанный адвокат состоит в Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов и другие участники преступной группы пытались получить 10 млн рублей от местного предпринимателя за прекращение мнимого уголовного дела.

В пятницу, 14 октября, задержали петербургского адвоката по подозрению в мошенничестве. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по городу и области.

Задержанный адвокат состоит в Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов и другие участники преступной группы пытались получить 10 млн рублей от местного предпринимателя за прекращение мнимого уголовного дела. Подозреваемые утверждали, что у них есть связи в силовых структурах и говорили о необходимости передачи денег сотрудникам ФСБ.

Сейчас устанавливают других участников мошеннической схемы. Дело возбудили по статье УК РФ "Покушение на мошенничество". Адвокату уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

Фото: Piter.tv

