В Петербурге состоялось очередное заседание по делу Соколова

Следующее заседание запланировано на 9 сентября.

В среду, 12 августа в Петербурге состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Сторона обвинения представила в суде несколько томов письменных доказательств. В их числе оказались служебная характеристика Соколова, характеристика Анастасии Ещенко, решение комиссии по этике, материалы личного дела, копия обращения в поддержку Соколова, протоколы с места происшествия и другие документы.

Отметим, что следующее заседание по делу запланировано на 9 сентября 2020 года, начнется оно в 12:00. как дополнительно ответили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, объявления приговора не ожидается, так как не выступала сторона защиты и сам Олег Соколов не давал показания.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга