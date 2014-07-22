В Петербурге простились в подполковником Мирасом Башаковым

В Петербурге простились с подполковником Мирасом Башаковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба администрации города.
Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что Башаков был настоящим офицером, который "честно и беззаветно исполнял свой воинский долг". По словам Беглова, военный охранял национальную безопасность России.
Мираса Башакова наградили посмертно орденом Мужества.
Редакция Piter.tv выражает соболезнования родственникам погибшего.
Фото: Pixabay
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