В Петербурге простились в подполковником Мирасом Башаковым

Стало известно о смерти еще одного военного из Петербурга.

В Петербурге простились с подполковником Мирасом Башаковым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба администрации города.

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он отметил, что Башаков был настоящим офицером, который "честно и беззаветно исполнял свой воинский долг". По словам Беглова, военный охранял национальную безопасность России.

Мираса Башакова наградили посмертно орденом Мужества.

Редакция Piter.tv выражает соболезнования родственникам погибшего.

Фото: Pixabay