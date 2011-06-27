В Петербурге состоится премьера танцевального спектакля

Спектакль с концептуальным названием "плач/ь" является итоговой работой образовательного проекта "Танцкурс". На протяжении трех месяцев студенты курса исследовали феномен плача: физиологические процессы, психологические теории, традиции, ритуалы, обряды и собственный опыт.
Для меня это очень безграничное поле действия, как для режиссера и очень интимное, как для человека. Момент, когда мы так уязвимы и беззащитны, но в то же время, так сильны, наполнены и решительны. Это высказывание, в котором личный подтекст каждой танцовщицы граничит, на фоне общего контекста повествования с опытом каждого из присутствующих на показе спектакля.
режиссер Сергей Медведев.
"Танцкурс" – образовательный проект исследования и актуализации современного танца. Проект включает в себя изучение различных техник, работу с импровизацией, лабораторные исследования, постановку спектакля с выходом на профессиональную площадку.
Когда: 22 мая, 20:00
Где: площадка "Сдвиг", ул. Гражданская, 13-15
Билеты: 500 рублей.
Фото: предоставлено организаторами
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