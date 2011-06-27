В Петербурге состоится премьера танцевального спектакля

Спектакль с концептуальным названием "плач/ь" является итоговой работой образовательного проекта "Танцкурс". На протяжении трех месяцев студенты курса исследовали феномен плача: физиологические процессы, психологические теории, традиции, ритуалы, обряды и собственный опыт.

Для меня это очень безграничное поле действия, как для режиссера и очень интимное, как для человека. Момент, когда мы так уязвимы и беззащитны, но в то же время, так сильны, наполнены и решительны. Это высказывание, в котором личный подтекст каждой танцовщицы граничит, на фоне общего контекста повествования с опытом каждого из присутствующих на показе спектакля.

режиссер Сергей Медведев.