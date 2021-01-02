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В Петербурге состоится концертная премьера оперы "Ночь перед Рождеством"
Сегодня, 9:17
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге состоится концертная премьера оперы "Ночь перед Рождеством"

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Среди участников – солистка Национальной оперы Украины Тамара Калинкина.

В Северной столице пройдет первый концерт оперы "Ночь перед Рождеством". Организатор выступления – Фонд поддержки музыкального искусства FES.

Известно, что опера прозвучит в исполнении солистов молодежного хора "СоГласие" Петербургского государственного академического симфонического оркестра. На сцену также выйдет солистка Национальной оперы Украины Тамара Калинкина.

Отмечется, что для оперы разработали оригинальную световую партитурую. Организаторы заявили, что именно она  позволит создать сказочное, рождественское настроение.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Кино" опубликовала клип с рисунками Виктора Цоя.

Фото: vk.com/philharmoniaspb

Теги: концерт, опера, премьера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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