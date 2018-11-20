В Петербурге почтят память Егора Летова

Музыкант скончался 19 февраля 2008 года (43 года) от остановки сердца.

В годовщину смерти Егора Летова (19 февраля) в Петербурге в одном из творческих пространств на Васильевском острове почтят память ушедшего из жизни кумира. Об этом сообщают городские СМИ.

Пришедшие услышат полюбившиеся песни в исполнении музыкантов, в разное время входивших в состав "Гражданской обороны". На этом мероприятии будет присутствовать и родной брат Егора, Сергей.

Егор Летов основал музыкальную группу в 1984 году. Она существовала вплоть до его смерти в 2008 году. Летов умер в 43 года от остановки сердца.

Фото: Егор Летов/ ВК