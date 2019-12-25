В Петербурге сократят 50 сотрудников полиции

"Разнарядка" пришла ещё 17 августа.

В Петербурге внепланово сократят 50 сотрудников полиции. Об этом Piter.TV сообщил источник.

В УМВД России по Петербургу 17 августа поступила "разнарядка" о внеплановом сокращении 50-ти сотрудников полиции. С чем связаны данные организационные мероприятия, не уточнятся. По информации источника, сокращение коснется почти всех подразделений районного управления: отдел уголовного розыска, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, отдел дознания, отдел по делам несовершеннолетних, отдельная рота патрульно-постовой службы, отдел ГИБДД. В указанных подразделениях будет сокращено, до 10% личного состава. В том числе, запланировано упразднение 71 отдела полиции с передачей его функций 18 отделу полиции. Сокращение руководящего состава районного управления не запланировано, за исключением сокращения руководителей 71 отдела полиции.

Дата окончания сокращения сотрудников – до 1 сентября.

Фото: Piter.TV