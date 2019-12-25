В Петербурге сократилось число отравлений алкоголем

В Петербурге в 2020 году улучшилась культура употребления алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба комитета по вопросам правопорядка и безопасности.
С начала текущего года в Петербурге было зафиксировано 6 980 случаев отравления алкоголем. В 2019 году за аналогичный период зарегистрировали 11 483 случая. Специалисты предполагают, что это может быть связано с ограничением деятельности общепита.
Подростки, также стали реже попадать в медицинские организации с отравлением алкоголем.
Ранее подпольные производители алкоголя из Ленобласти стали фигурантами трех дел.
Фото: pixabay
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