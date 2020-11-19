Подпольные производители алкоголя из Ленобласти стали фигурантами трех дел

Злоумышленники использовали чужие товарные знаки и делали алкоголь, не соответствующий требованиям ГОСТ.

Полиция Петербурга и Ленобласти возбудила сразу три уголовных дела по факту незаконного производства алкоголя в деревне Лепсари Всеволожского района. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, подпольную алколабораторию обнаружили зимой 2019 года – нелегальная деятельность велась на территории складских помещений.

Отмечается, что с места изъяли крупную партию готового спиртного, а также сырье, поддельные акцизные марки и наклейки с марками алкоголя. К делу оказались причастны два местных жителя 32 и 48 лет и 36-летний житель Колпино, соучастники произвели как минимум три тысячи бутылок алкоголя, незаконно используя чужие товарные знаки популярных торговых марок водки и причинив правообладателям этих знаков ущерб на полмиллиона рублей.

Известно также, что злоумышленники хранили почти 38 тысяч бутылок фальсификата, чтобы впоследствии ввести в гражданский оборот на общую сумму свыше 4 млн рублей. Экспертиза показала, что вся продукция не соответствует соответствует требованиям ГОСТ. Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве алкогольной продукции, производстве товаров без маркировки и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Двое подозреваемых находятся под стражей, третий – под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что на Ладожском вокзале поймали пассажира с героином в сумке и метамфетамином в кармане.

Видео: пресс-служба ГУ МВД