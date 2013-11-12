В Петербурге сократилось число летних пожаров

Представители МЧС отметили, что люди часто проявляют неосторожность при обращении с огнем, нарушают правила эксплуатации электрооборудования, из-за чего и случаются возгорания.

В этом году летних пожаров в Петербурге было меньше, чем в прошлом. Об этом "Невским Новостям" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 2021 году в летний сезон было зарегистрировано более 2,5 тыс. пожаров. Прошедшим летом специалисты зафиксировали 2,4 тыс. случаев в Северной столице. Отметим, что в прошлом году в жарким период жилые дома горели 348 раз, а в этом 318.

Представители службы отметили, что люди часто проявляют неосторожность при обращении с огнем, нарушают правила эксплуатации электрооборудования, из-за чего и случаются возгорания.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе горела заброшенная одноэтажка.

Фото: Piter.tv