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В Невском районе горела заброшенная одноэтажка
Сегодня, 14:12
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В Невском районе горела заброшенная одноэтажка

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В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе сегодня, 10 сентября, полыхало заброшенное здание. Огонь охватил кровлю дома на Фаянсовой улице, 26. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 12:18. Тушить здание отправились 12 спасателей и три спецмашины. К 13:27 они ликвидировали горение. 

В результате случившегося никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: в Лужском районе на даче у петербуржца нашли нарколабораторию.

Фото: Piter.tv

Теги: горела заброшка, мчс, потушили пожар, улица фаянсовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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