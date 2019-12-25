В Невском районе горела заброшенная одноэтажка

В результате случившегося никто не пострадал.

В Невском районе сегодня, 10 сентября, полыхало заброшенное здание. Огонь охватил кровлю дома на Фаянсовой улице, 26. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 12:18. Тушить здание отправились 12 спасателей и три спецмашины. К 13:27 они ликвидировали горение.

В результате случившегося никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.

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Фото: Piter.tv