В Невском районе горела заброшенная одноэтажка

В Невском районе сегодня, 10 сентября, полыхало заброшенное здание. Огонь охватил кровлю дома на Фаянсовой улице, 26. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 12:18. Тушить здание отправились 12 спасателей и три спецмашины. К 13:27 они ликвидировали горение.
В результате случившегося никто не пострадал. Выясняется причина возгорания.
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Фото: Piter.tv
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