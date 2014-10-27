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В Петербурге назовут сквер в честь писателя Сергея Довлатова
Сегодня, 14:35
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Shdaria
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В Петербурге назовут сквер в честь писателя Сергея Довлатова

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В Санкт-Петербурге сквер на Загородном проспекте назовут в память Довлатова.

В Санкт-Петербурге поддержали идею назвать сквер в честь Сергея Довлатова. Сквер располагается на Загородном проспекте между домами 15 м 17. 

Глава комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что в ответе на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, окончательно принять решение об имени сквера планируется на заседании топонимической комиссии в конце текущего года. Затем необходимый документ отправится на подпись губернатору Санкт-Петербурге Георгию Полтавченко. 

Назвать сквер в память петербургского писателя предложил депутат Вишневский. Он заметил, что сквер на Загородном проспекте расположен неподалеку от дома № 23 по улице Рубинштейна, где жил Сергей Довлатов. Там же находятся мемориальная доска и памятник писателю.

Фото: "Вк" - "Сергей Довлатов"

Теги: довлатов , новости петербург , новости спб , петербург , сквер в честь сергея довлатова
Категории: Новости СПб Лента новостей

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