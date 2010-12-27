В Петербурге полицейские со стрельбой преследовали водителя-нарушителя

Мужчину задержали и составили на него 13 протоколов.

В понедельник, 9 декабря, в Петербурге задержали водителя иномарки, нарушившего скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Погоня сопровождалась стрельбой со стороны полицейских.

Ночью петербургские стражи порядка заметили превышающего скорость "Фольксваген", который ехал по Московскому проспекту. Остановить иномарку с первого раза инспекторам не удалось, полицейские отправились следом за несущейся машиной. У дома №47 по проспекту Стачек инспекторы предупреждающе выстрелили в воздух, а после – по колесам иномарки. Это остановило автомобиль, 19-летний водитель, выходец среднеазиатского государства без российской регистрации, был задержан.

Пострадавших не оказалось. На водителя составили 13 административных протоколов по нескольким статьям.

Ранее мы писали, что петербургскую полицию уличили в нарушении закона о конкуренции.

Фото: Piter.TV