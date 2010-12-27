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Петербургскую полицию уличили в нарушении закона о конкуренции
Сегодня, 16:04
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IRINA_CHALKINA

Петербургскую полицию уличили в нарушении закона о конкуренции

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Заявителем по делу выступила общественная организация "Опора России".

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что УФАС заподозрил петербургскую полицию в нарушении закона о конкуренции. Об этом сообщает прес-сслужба ведомства.

Известно, что на правоохранителей пожаловалась общественная организация "Опора России". В заявлении идет речь о гостиницах, которые обязаны передавать информацию о мигрантах в главк. Отметим, что данные передают через программу ООО "Федеральный гостиничный сервис".

Отмечается, что как раз в согласовании этого контракта полиция Петербурга отказывала другим организациям в заключении договора.

УФАС обязал полицейских до 30 января 2020 года отозвать письма, разосланные хозсубъектам-конкурентам.

Ранее мы сообщали о том, что служебные собаки проверили кабинет Пиотровского в Эрмитаже и поздравили именинника.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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