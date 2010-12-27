Служебные собаки проверили кабинет Пиотровского в Эрмитаже и поздравили именинника

Сегодня гендиректор музея отмечает 75-летие.

Утром понедельника, 9 декабря, в Эрмитаже прошли поиски взрывоопасных предметов и веществ. Государственный музей решил не оставаться в стороне от сообщений о минировании, хотя напрямую не получал подобного письма. Об этом сообщается в официальной группе музея ВКонтакте.

Сотрудники Службы музейной безопасности вместе с обученными собаками осмотрели залы, служебные помещения и территории рядом с музеем. Поиски, к счастью, не увенчались успехом – никаких опасных предметов найдено не было. Без проверки не остался и кабинет главы Эрмитажа, Михаила Пиотровского. Гендиректор, который оказался на месте, с улыбкой встретил служебных собак Росгвардии, которые своим визитом еще и поздравили Пиотровского с днем рождения – 9 декабря он отмечает 75-летие.

Мы уже писали, какие городские объекты, кроме Эрмитажа, 9 декабря подверглись очередным эвакуациям.

Фото: Государственный Эрмитаж / ВКонтакте