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Коммунальные службы Петербурга убирают дворы. Это вызвало вопросы

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Снег растаял несколько дней назад, однако техника все еще на ходу.

В субботу, 2 октября, в Невском районе Петербурга, на проспекте Пятилеток около дома №20 местными жителями  была замечена снегоуборочная машина. Об этом Piter.TV сообщили горожане, приславшие видеозапись. Казалось бы, ничего необычного.  

Однако, после снегопада, последствия которого были ликвидированы, ранее у горожан вызвало вопросы, почему для уборки дворовых территорий коммунальные службы решили использовать снегоуборочную машину. 

Позже местные жители пояснили Piter.TV, что снегоуборочный ковш у техники коммунальщики чаще всего не снимают сразу после выпадения осадков. Однако уборка ведется щетками с другой стороны машины.

Напомним, что синоптики обещали "розовую" зиму в Петербурге.

Видео: Piter.TV

Теги: снег, снегоуборочная машина, трава
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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