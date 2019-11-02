Коммунальные службы Петербурга убирают дворы. Это вызвало вопросы

Снег растаял несколько дней назад, однако техника все еще на ходу.

В субботу, 2 октября, в Невском районе Петербурга, на проспекте Пятилеток около дома №20 местными жителями была замечена снегоуборочная машина. Об этом Piter.TV сообщили горожане, приславшие видеозапись. Казалось бы, ничего необычного.

Однако, после снегопада, последствия которого были ликвидированы, ранее у горожан вызвало вопросы, почему для уборки дворовых территорий коммунальные службы решили использовать снегоуборочную машину.

Позже местные жители пояснили Piter.TV, что снегоуборочный ковш у техники коммунальщики чаще всего не снимают сразу после выпадения осадков. Однако уборка ведется щетками с другой стороны машины.

Напомним, что синоптики обещали "розовую" зиму в Петербурге.

Видео: Piter.TV