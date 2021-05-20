В Петербурге снизился уровень преступности

Количество убийств снизилось на 10%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 7,5%, разбоев – на 16%, грабежей – на 21%, краж – на 3%.

Стало известно, что Петербург относится к категории наименее криминогенных субъектов по уровню преступности на 100 тыс. населения. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Петербургу и области Роман Плугин в ЗакСе.

По итогам прошлого года анализ преступности подтверждает стабильную оперативную обстановку. По словам Плугина, количество убийств снизилось на 10%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 7,5%, разбоев – на 16%, грабежей – на 21%, краж – на 3%.

Начальник ГУ МВД России по Петербургу, добавил, что почти треть общего массива тяжких и особо тяжких посягательств – это преступления, связанные с наркотиками.

Ранее мы сообщали, что петербуржцам стали приходить "мобилизационные предписания" в почтовые ящики.

Фото: Piter.tv

