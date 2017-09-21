События разворачиваются во времена новой экономической политики.

В Петербурге начались съемки многосерийного фильма "Цыпленок жареный". Режиссером картины является Елена Николаева, оператором — Максим Осадчий. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Марс Медиа".

События сериала разворачиваются во времена новой экономической политики. Нэпманов начинает "крышевать" криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей. Однако не все хотят ему платить. И тогда Дядя Коля отправляет своих бойцов поговорить с теми, кто протестует.

На экране телезрители увидят таких актеров, как Виктор Добронравов, Александр Яценко, Никита Волков, Максим Белбородов, Анастасия Зенкович, Александр Скляр и многих других.

Ранее мы писали, что Федор Бондарчук приступил к съемкам продолжения фильма "Притяжение".

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