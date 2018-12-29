Документальная лента станет частью проекта - "История в музеях".

В Петербурге снимают документальный фильм о музее радиосвязи имени Попова. Этот проект появился на сайте Planeta.ru. Создателем фильма станет съёмочная группа морского телеканала "Гавань.ТВ".

Документальная лента станет частью проекта канала - "История в музеях". В прошлом году кинематографисты уже выпустили фильмы о Выборгском замке, музее прорыва блокады и музее-даче П. П. Чистякова.

Попов Александр Степанович - величайший Российский ученый, его научные открытия дали толчок в развитии общества. Он первый продемонстрировал опыт радиотелеграфии, послав радиограмму (24 марта 1896). И то, и другое произошло до патентной заявки Маркони. Радиопередатчики Попова широко применялись на морских судах. Представтели канала "Гавань.ТВ".

Каждый фильм длится около получаса: за это время рассказчик и спикеры успевают поведать зрителю историю определенного музея. Однако даже небольшой получасовой проект требует больших трат. По словам режиссера проекта, Сергея Надеина, у съемочной группы есть ресурсы, однако могут возникнуть накладные расходы. Поэтому они обратилась на сайт Planeta.ru, чтобы собрать дополнительную сумму.

У нас есть собственные ресурсы, и мы можем снять фильм в разы дешевле, чем рыночная цена, но не можем совсем бесплатно - есть накладные расходы, на которые нам и нужны деньги. Например, это – аренда световых приборов, транспорта и монтаж и другое. Представтели канала "Гавань.ТВ".

Съемки документальной картины будут идти месяц - с середины января до середины февраля. Авторы будущего фильма о музее имени Попова планируют собрать на Planeta.ru 120 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что студентки КиТа снимают документальный фильм о грузинском хореографе, разлученным с семьей.

Видео: Youtube / "Гавань.ТВ".