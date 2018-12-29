Студентки КиТа снимают документальный фильм о грузинском хореографе, разлученным с семьей

Тамаз Вашакидзе вынужден уже 13 лет скрываться в России. На родине его обвинили в растрате денег и приговорили к заключению под стражу. Однако там осталась его семья, с которой он продолжает общение на расстоянии.

Студентки Петербургского государственного института кино и телевидения снимают фильм о беженце из Грузии. Ранее известный в Грузии хореограф Тамаз Вашакидзе вынужден уже 13 лет скрываться в России. На родине его обвинили в растрате денег и приговорили к заключению под стражу. Мужчина был уверен, что не совершал преступления, но все же, не желая попасть в тюрьму, он уехал в Россию. В Грузии Тамаз оставил жену с тремя маленькими детьми.

Выпускницы Екатерина Качанова и Кристина Хабарова узнали эту историю в газете. Они связались с Тамазом в социальных сетях, а затем поговорили по скайпу. Далее началась подготовка к созданию документального фильма. Девушек, в первую очередь, заинтересовала история отношений Тамаза и его супруги. Они задались вопросом: как на протяжении 13 лет сохранять чувства на расстоянии?

Его семья приезжает к нему в Россию, но полностью переехать они не могут. У них в Грузии все есть: родственники, друзья, привычный уклад жизни. Жена Тамаза работает там. К тому же все осложнено тем, что младший сын супругов – аутист. Такому ребенку необходим особый уход. Екатерина Качанова, продюсер фильма.

Съемочная группа за прошлый год дважды ездила в командировки – в Екатеринбург, где сейчас обитает Тамаз, и в Грузию. Из фрагментов из разговоров с супругами девушки составят документальный фильм.

Тамаз живет в маленькой комнатке. Раньше он работал в театре, у него была очень хорошая зарплата. Но сейчас он ушел оттуда и ведет скромный образ жизни - питается макаронами, которые варит в кастрюле, напоминающей чайник. Екатерина Качанова, продюсер фильма.

По словам Екатерины, когда девушки снимали сцены в Грузии, Тамаз очень часто звонил супруге. Они все постоянно на связи: звонят друг другу по скайпу, по телефону. В конце съёмок женщина призналась: ей было очень сложно, когда супруг уехал в другую страну. Все же ребенок с особенностями развития требует внимания.

Они не плачут, не страдают. Они уже привыкли к такому образу жизни. Пока мы были в гостях в их доме, он раз десять позвонил ей. Мне никто никогда так часто не звонил (улыбается). Его главная цель – вернуться к семье. Екатерина Качанова, продюсер фильма.

Весной этого года, после чернового монтажа фильма, девушки поедут снимать дополнительные сцены. Процесс продвижения картины достаточно затратный, поэтому съемочной группе необходимо собрать 300 тысяч рублей. С этой целью девушки разметили проект на платформе Planeta.ru. Екатерина рассказала, что планирует показать фильм на кинофестивале документального кино в Лейпциге. Девушки надеются, что эта лента поможет Тамазу вернуться на родину.

Мне кажется, что каждый год он загадывает только одно желание – скорее вернуться на родину. Екатерина Качанова, продюсер фильма.

Ранее Piter.TV писал о том, что студентки КиТа снимают мультик о маленькой девочке, прошедшей 8 км по тайге.

Фото и видео: Екатерина Качанова.