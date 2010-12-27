В Петербурге снесли три нелегальных торговых павильона

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга, выгнал нелегальных арендаторов на севере города. Эту новость 23 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Три торговых павильона располагались на проспектах Мечникова, Богатырском и на улице Репищева. В первом случае площадь постройки составляла 40 квадратных метров. Павильон был разделен на три секции, в одной продавалась выпечка, во второй цветы, а в третьей овощи.

Ранее этот участок взял в аренду ООО "Партнер", заключив договор с городскими властями. Документ утратил силу еще в апреле 2019 года, но освободить участок добровольно предприниматели отказались. Комитет по контролю за имуществом Петербурга совместно с подведомственной организацией занялся сносом торговых помещений.

Аналогичная ситуация произошла и с павильоном на Богатырском проспекте площадью 10 квадратных метров. Там арендатор поставил ларек для ремонта сотовых телефонов и компьютерной техники. Договор с держателем павильона ООО "Виктори" был расторгнут в мае 2019 года. Самостоятельно уйти в указанный срок арендодатель также не захотел.

На улице Репищева бизнесмен сам демонтировал киоск площадью 9 квадратных метров, где торговали овощами и фруктами. Только сделал арендатор это только после получения соответствующего предписания, также нарушив договор.

Всех нарушителей привлекут к административной ответственности.

Фото: Pixabay