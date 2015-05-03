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В Петербурге смогут выбирать до 10 почётных граждан
Вчера, 22:23
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В Петербурге смогут выбирать до 10 почётных граждан

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Новые правки предлагают каждый год решать сколько званий присваивать.

В парламенте Петербурга решили изменить порядок присвоения звания почетных граждан города. Законопроект приняли в среду, 16 ноября, в первом чтении. 

Сейчас в городе ежегодно могут появляться до двух новых почётных граждан. Новые правки предлагают каждый год решать сколько званий присваивать. Поэтому их может быть и больше двух.

Вместо прежних правил лимит установят на количество званий, присваиваемых депутатами одного созыва. Их может быть не более десяти. С учётом пятилетнего срока депутатских полномочий, тоже получается до двух в год. Однако свой седьмой созыв парламентарии решили ограничить 8 почётными гражданами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: документы, парламент, правки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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