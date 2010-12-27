В Петербурге сломалась онлайн-карта отслеживания общественного транспорта

В Петербурге уже второй день недоступна онлайн-карта, с помощью которой можно было отслеживать передвижение общественного транспорта. На схеме города не отображаются никакие автобусы, трамваи и троллейбусы.
Такая же проблема настигла портал "Маршруты Санкт-Петербурга". На главной странице сайта висит объявление:
"Невозможно принять координаты общественного транспорта. Информация, предоставляемая сервером данных в Санкт-Петербурге, не актуальна".
В СПб ГКУ "Организатор перевозок" работают над устранением неполадок, но не могут сказать, когда онлайн-карта снова станет доступна.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге официально установили плату за проезд в общественном транспорте.
Piter.TV
Обсуждение ( 0 )