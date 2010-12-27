В Петербурге сломалась онлайн-карта отслеживания общественного транспорта

Уже больше суток на ней не видно автобусов, трамваев и троллейбусов.

В Петербурге уже второй день недоступна онлайн-карта, с помощью которой можно было отслеживать передвижение общественного транспорта. На схеме города не отображаются никакие автобусы, трамваи и троллейбусы.

Такая же проблема настигла портал "Маршруты Санкт-Петербурга". На главной странице сайта висит объявление:

"Невозможно принять координаты общественного транспорта. Информация, предоставляемая сервером данных в Санкт-Петербурге, не актуальна".

В СПб ГКУ "Организатор перевозок" работают над устранением неполадок, но не могут сказать, когда онлайн-карта снова станет доступна.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге официально установили плату за проезд в общественном транспорте.

Piter.TV