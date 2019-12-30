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Сегодня, 17:22
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В Петербурге слегла соцсеть "ВКонтакте"

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Друзья пользователей массово удаляются из списка.

В России "заболела" одна из самых популярных соцсетей – "ВКонтакте". Около 17.00 пользователи пожаловались на плохо открывающиеся страницы, а список друзей у многих превратился в виртуальное кладбище удаленных аккаунтов, которые, впрочем, умудрялись оставаться онлайн. Хотя беседы с некоторыми "исчезнувшими" оказались невозможны – чат ограничивается желтым значком, говорящим об удалении собеседника.

При этом у юзеров сохраняется возможность писать в беседы и просматривать ленту новостей.

Ресурс Downdetector подтверждает наличие сбоев в работе "ВК", неполадки сейчас распространились по Петербургу и по южной части России. Больше всего не повезло жителям Нижнего Новгорода, столицы, Уфы, Самары, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска. Основной поток жалоб связан с доступом к "ВК", отправкой сообщений, просмотром новостей.

Фото: скрин "ВКонтакте", скрин Downdetector

Теги: вконтакте
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Сегодня 17:36

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