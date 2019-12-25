В Петербурге скончался сотрудник администрации губернатора города Александр Архангельский

Он проработал в администрации губернатора около 20 лет.

На 62-м году жизни скоропостижно скончался заместитель начальника Секретариата администрации губернатора Санкт-Петербурга – начальник Отдела документационного обеспечения Александр Николаевич Архангельский. Об этом сообщила пресс-служба Смольного 28-го декабря.

Александр Архангельский родился в 1959 году в Ленинграде. В 1984 году закончил Ленинградский механический институт, затем в 1991 году получил образование в Ленинградском политологическом институте. Большую часть своей жизни он посвятил петербургской промышленности и науке.

С 2001 и до момента смерти мужчина работал в администрации губернатора Северной столицы. Коллеги отметили его глубокую порядочность, ответственность и исключительную компетентность.

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