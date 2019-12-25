В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом

Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.
Известно, что пенсионер умер 8 апреля в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за двусторонней пневмонии.
Как сообщили в Комитете по здравоохранению, у пациента были многочисленные хронические заболевания. Также у мужчины подтвердился положительный результат теста на COVID-19 посмертно.
Ранее мы сообщили, что у двух умерших петербургских пенсионеров коронавирус выявили посмертно.
Фото: Pixabay
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