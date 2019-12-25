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В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом
Сегодня, 12:47
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ruzannar

В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом

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Смерть наступила из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.

Известно, что пенсионер умер 8 апреля в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" в возрасте 67 лет. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая развилась из-за двусторонней пневмонии. 

Как сообщили в Комитете по здравоохранению, у пациента были многочисленные хронические заболевания. Также у мужчины подтвердился положительный результат теста на COVID-19 посмертно.

Ранее мы сообщили, что у двух умерших петербургских пенсионеров коронавирус выявили посмертно.

Фото: Pixabay

Теги: больница им боткина, летальныйисход, пенсионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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